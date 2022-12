Secondo quanto ricostruito da Gazzetta, in un'intercettazione dell'agosto 2021, la Juventus avrebbe operato sul mercato e in particolare con alcune manovre sul centrocampo. Ebbene: proprio da uno stralcio di conversazione del direttore Cherubini sarebbe emersa intanto la posizione di Weston. L'americano era stato individuato come l'uomo da sacrificare a centrocampo, e proprio il Manchester United ne stava per approfittare. Lo scambio - proposto dagli inglesi - sarebbe stato con, mediano olandese che non trovava tanto spazio in maglia Red Devils. Scambio, naturalmente, rifiutato.