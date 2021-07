L’Inter ci ha provato per Manuel Locatelli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha provato l’inserimento nella corsa al centrocampista del Sassuolo, obiettivo di mercato della Juventus. Nei discorsi per Raspadori, Marotta e Carnevali hanno parlato anche del classe ’98 ex Milan, coi meneghini che, appresi i costi dell’operazione, si sono tirati indietro.