In casa Juve si provano a distogliere le attenzioni dalle vicende 'extra calcistiche' con la ripresa degli allenamenti alla Continassa, ma anche con quelle che saranno le prossime mosse di mercato. Uno dei reparti da sistemare è la difesa e di soluzioni ce ne sarebbero diverse, con una o più di una destinata ad arrivare dal nostro campionato. Stando a quanto riportato dalla Repubblica infatti, la Roma sta provando a blindare Chris Smalling per altre due stagioni, ma nel caso in cui rapporti non si dovessero prolungare allora ecco che Madama potrebbe anche entrare in scena.