Edmond Tapsoba è un difensore di 22 anni del Bayer Leverkusen, nazionale del Burkina Faso, arrivato in Germania l'anno scorso dalla squadra portoghese del Vitoria Guimaraes. Le sue prestazioni in Bundesliga ed Europa League lo stanno facendo ben figurare e dall'Inghilterra, come riporta Calciomercato.com, arrivano le prime voci su un duello di mercato tra la Juventus (in cerca di rinnovamento per il dopo Bonucci-Chiellini) e il Manchester United che potrebbe scattare nelle prossime finestre di mercato. Tapsoba ha un contratto col club delle aspirine fino al 2026.