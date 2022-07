In casa Juve si continua sempre a cercare il giusto profilo da affiancare a Dusan Vlahovic. Il secco no dell'Atletico per Alvaro Morata ha infatti costretto Madama a guardarsi attorno per poter virare su altri fronti. Le alternative non mancano e in queste ore sembra essere ritornata di moda una 'vecchia conoscenza'. Si tratta del colombiano Luis Muriel che, stando a quanto riportato da Sportmediaset avrebbe una valutazione congrua alla spesa prefissata dalla Vecchia Signora, tra i 10 e i 15 milioni di euro.