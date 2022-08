Spazio aperto, anche per un terzino sinistro. La Juve lavora negli ultimi giorni di mercato e, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero chiesto Renan Lodi, che però sembra vicino alla Premier League. Piace molto Sergio Reguilon, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L'alternativa è Juan Bernat, nome nuovo, per cui la Juventus ha già fatto un sondaggio con il Psg.