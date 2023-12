Il caso Pogba sembra essere destinato a non rientrare, con la Juventus che sta già valutando quella che potrebbe essere la rescissione contrattuale del giocatore. Proprio per questo, la dirigenza della Continassa si sta già muovendo sul mercato e in queste ore Manna e Giuntoli avrebbero individuato un nuovo obiettivo. Il nome è quello del trequartista del Lione Cherki, che andrà in scadenza a giugno 2025 e che il club francese valuta sulla base di circa 25 milioni di euro.