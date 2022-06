La Juve ragiona sul futuro, tra grandi colpi e giovani. I top player, le guide esperte del gruppo che verrà ma anche dei giovani da far crescere all'interno del nuovo ciclo di Max Allegri. Così oggi è spuntato il nome di Suarez come vice Vlahovic e non solo. Come scrive la Gazzetta: ​"Suarez è un’opzione, così come Marcos Asensio, in scadenza nel 2023, resta un nome sui taccuini. Più simile a Di Maria come ruolo, ma il suo cartellino va pagato. In quanto a saper vincere, in bacheca ha tre Champions col Real, a soli 26 anni. A occhio, sono credenziali sufficienti".