Tra i profili low cost ai quali sta pensando la Juventus per il centrocampo c'è, 22enne del Midtjylland. Lo riporta Tuttosport.​Classe 1999, lo svedese di origini statunitensi, ha impressionato tutti per fisico, capacità di fare schermo da mediano e movenze con la palla. Dopo campionati da vero portagonista è pronto al salto, anche il ct svedese Janne Andersson stravede per lui.