La Juventus ha messo gli occhi su Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 del Leeds. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che riferisce però come l'operazione non sia delle più facili in quanto hanno mosso i primi passi anche alcune grandi di Premier League come Manchester City, Chelsea ed Arsenal. Il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro.