La posizione finale in classifica della Juventus avrà un peso determinante sul futuro di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, però, ad oggi, sembra essere sempre più lontano dai piani futuri della dirigenza bianconera. Uno dei grandi indiziati per succedergli sembra essere l'attuale allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, però, negli uffici della Continassa si starebbe prendendo in considerazione anche il nome di Gennaro Gattuso.