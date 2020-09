Senza contratto dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, l'attaccante tedesco classe 1989 Eric Maxim Choupo-Moting è stato offerto alla Juventus. Lo riporta Tuttosport, che lo paragona come ultima spiaggia a Oliver Giroud. ​Ad oggi, il francese rappresenta l’alternativa low cost della Juventus. Un’idea proveniente da Federico Cherubini, che ha prontamente bloccato l’attaccante del Chelsea visto lo stallo per i due principali candidati del casting, Luis Suarez e Edin Dzeko. Ed è proprio l’accordo con il club inglese che farebbe la differenza nell’operazione. Come riporta Sky Sport, l’ex Arsenal ha un accordo con i Blues per liberarsi a 5 milioni di euro.