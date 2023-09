I nomi per l'erede di Paul Pogba si stanno moltiplicando. Non solo Diarra, Koné e Samardzic, ma stando a quanto riportato da Fichajes.net, infatti, la Juve sta continuando a monitorare con insistenza il profilo di Thomas Partey, ora in forza all'Arsenal. Un vecchio pallino che potrà tornare presto di moda, specialmente se la sospensione del Polpo di tramuterà in squalifica vera e propria.