Dopo aver abbandonato le speranze di vedere uno tra Koulibaly e Bremer all’ombra della Mole, ora la Juve deve assolutamente centrare quello che sarà il prossimo obiettivo per il reparto difensivo. Oltre ai nomi già emersi nelle settimane precedenti di Milenkovic, Gabriel e Kimpembè infatti, in queste ore sembra essere ritornata di moda una ‘vecchia conoscenza’. Come riportato da Calciomercato.com infatti, i bianconeri avrebbero nuovamente messo gli occhi sul centrale del Monaco Badiashile, per il quale il club francese chiede almeno 40 milioni di euro.