Nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia riguardante l'interesse della Juve per un attaccante molto noto al nostro campionato. Il riferimento va all'ormai svincolato Dries Mertens, ancora in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro. Il belga infatti è senza squadra e l'idea di portarlo sotto la Mole starebbe stuzzicando i dirigenti bianconeri che però, come riportato da La Repubblica, avrebbero individuato le loro priorità in Alvaro Morata e in Memphis Depay.