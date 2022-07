La Juventus resta sempre interessata alla situazione legata al futuro di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo non sembra infatti proprenso ad accettare l'offerta di rinnovo rinvenuta dal club gigliato e su di lui si sono già mossi diversi club. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, oltre ai bianconeri e all'Inter si sarebbe inserito in queste ore anche il Napoli, soprattutto in virtù del caso Koulibaly che rischia seriamente di lasciare Castel Volturno.