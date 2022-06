Manca sempre meno all'annuncio ufficiale di quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato per la Juve. Il riferimento va ovviamente a Paul Pogba, con il quale è stato ormai definito ogni dettaglio e che attende solo la fumata bianca prima di fare il suo ritorno a Torino. Ma c'è un altro nome che i tifosi sperano di poter leggere nella rosa di Madama, quello del Fideo Angel Di Maria. Le notizie di questi ultimi giorni però hanno rallentato l'entusiasmo della piazza, soprattutto dopo l'inserimento lampo del Barcellona che, ha letteralmente mescolato le carte in tavola. LA NUOVA IDEA - Proprio per questo, i dirigenti della Continassa avrebbero iniziato a guardarsi attorno per capire quali possono essere le reali alternative all'ex fantasista del Psg. In un primo momento sono state sondate le candidature di Berardi e dell'ucraino Mudryk, con quest'ultimo che piace molto ad Allegri ma che non sembra rientrare pienamente nel progetto della Juve. La vera notizia però ha iniziato a prendere piede da qualche ora e vede coinvolto un nuovo nome gradito dai bianconeri. Il profilo è quello dell'ex Ajax David Neres, ora in forza allo Shakhtar Donetsk che lo ha prelevato dai Lancieri lo scorso gennaio per una cifra vicina ai 18 milioni. I costi dell'operazione non sarebbero onerosi, dato che per acquisirne il cartellino serviranno tra i 15 e i 20 milioni di euro, l'unico problema però è rappresentato dalla concorrenza del Benfica che, avrebbe già avanzato una prima offerta ufficiale agli ucraini. Al momento si tratta solo di una suggestione estiva, ma non è da escludere che i contatti si possano intensificare nelle prossime settimane.