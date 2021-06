Tra le esigenze abbozzate da Massimiliano Allegri, c’è quella di investire su una punta e su due centrocampisti. I nomi più caldi per quanto riguarda la mediana sono Miralem Pjanic (negli ultimi giorni si è parlato molto di un suo possibile ritorno) e Manuel Locatelli, forte obiettivo del mercato bianconero. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, un’altra voce parla del possibile ingresso di un centrocampista strutturato alla Milinkovic-Savic. Nomi e idee che avranno spazio nel summit in programma oggi.