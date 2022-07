"Ci mancava soloalla". Questa la frase che serpeggia sui social tra i tifosi delda ormai diverse ore, praticamente da quando si è diffusa la notizia di un'importante accelerata dei bianconeri sul difensore brasiliano, che invece sembrava vicinissimo all'. Se alcuni cercano di guardare il lato positivo, quello che preannuncia un incasso consistente per i granata, sono certamente di più coloro che puntano il dito contro Urbanoe lo stesso giocatore, al quale già rinfacciano il timido saltello all'ultima giornata di campionato di fronte al grido "Chi non salta bianconero è".Eppure, come racconta Tuttosport, i trasferimenti da una sponda all'altra della città della Mole potrebbero non limitarsi a Bremer. L'ultima suggestione, infatti, è quella che parla di un futuro alla Juve anche per Andrea, praticamente sparito dai social (e non solo) una volta svincolatosi dal Torino per la scadenza di contratto. "Il Gallo non farebbe mai una cosa del genere", scrivono alcuni, mentre altri tentennano. Non è un segreto, infatti, che la Vecchia Signoria sia alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dusan, così come è risaputa la stima di Massimilianonei confronti del 28enne azzurro. Vero anche che su di lui è rispuntato l'interesse della, dove potrebbe essere impiegato da vice. Le vie del mercato, però, sono infinite. E chi pensava che con Bremer alla Juve avrebbe visto tutto, forse non aveva ancora immaginato questa ipotesi...