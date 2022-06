La strategia della Juventus per Koni De Winter, centrale di difesa classe 2002, è chiara: cederlo in prestito, in modo che possa giocare con continuità e continuare il suo percorso di crescita. Secondo quanto riporta Repubblica, sul difensore belga sarebbe piombata la Sampdoria, che vorrebbe definire l'acquisto in prestito dal club bianconero.