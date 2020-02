ESCLUSIVA - AGGIORNAMENTO: Seconda proiezione #Third #Juve 2020/21.

L'inserto grafico dovrebbe essere "all over", su tutta la maglia. Probabile colletto a giro. Doppia ipotesi di mockup con bordini e girocollo arancioni e neri. #JuJersey



Indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus. A darle è come sempre l'informatissimo canale La Maglia Bianconera che sia su Twitter che su Instagram posta due idee per la terza maglia della stagione 2020/21 del club.La Maglia Bianconera propone due versione della potenziale terza maglia bianconera per la prossima stagione: con bordi neri oppure arancioni. In entrambi i casi i dettagli del logo, dello sponsor Jeep e dello sponsor tecnico Adidas sono colorati di bianco. Queste le prime immagini della terza maglia della Juve della prossima stagione. Sarà davvero così?