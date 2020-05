La nuova Juve prende forma. No, non ancora in sede di mercato, per quello c’è ancora tempo. Ma iniziano a circolare con sempre maggiore insistenza le foto della prima maglia che i bianconeri indosseranno nel 2020/2021. L’anticipazione arriva da footyheadlines.com, portale specializzato in materia. La nuova maglia della Juve avrà le strisce bianche e nere, con in mezzo una filigrana color ora. La parte posteriore, invece, sarà completamente bianca, con numero e nome del giocatore in oro. Un dettaglio che ricorda alcune delle divise indossate da Cristiano Ronaldo, ricostruite da @nikita23k, kit maker per PES, nella sua esperienza al Real Madrid.



