Sta facendo rapidamente il giro del web, e le prime recensioni non sono particolarmente favorevoli. Tant'è: purché se ne discuta, il risultato è presto ottenuto. E allora, ecco la terza maglia della. O meglio, il progetto di terza maglia della squadra bianconera. Un azzurro maculato, con macchie apparentemente camouflage e le classiche strisce in alto del marchio Adidas. Insomma, il format non cambia: a farlo è tutto il resto, dai colori 'sociali' ai chiaroscuri che dominano la casacca. Non c'è che dire: la Juve vuole davvero osare. E sarà il mercato a dare un primo responso, un po' come accade in campo.