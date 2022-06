Spunta una novità sul mercato. Secondo La Nazione, è arrivato un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina... Nicolò Fagioli. La dirigenza viola, infatti, avrebbe parlato e incontrato la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, per discuterne il futuro. In prestito alla Cremonese fino al 30 giugno, sta discutendo con la Juventus per il rinnovo e mira a restare in bianconero. Fagioli piace a Italiano, ma la proposta al momento sarebbe di solo prestito secco.