, il centrale olandese classe 2005 che si è fatto conoscere al grande pubblico nelle amichevoli contro Rijeka e Standard Liegi. Prestazioni che non sono passate inosservate allo staff tecnico che ha deciso per la promozione del calciatore dall’Under 19 di Montero alladi Brambilla. Il progetto iniziale è stato costruito come una sorta di test, per misurarlo nel calcio professionista e vederne le risposte. Risposte che sono arrivate nelle prime due presenze contro Pordenone e Padova. Certo, qualche sbavatura c’è stata, il crash test ha rischiato di far male, ma nel complesso si può dire che Huijsen abbia dimostrato di poter giocare a quei livelli, seppur abbia ancora 17 anni.Un salto non banale, che non può essere dato per scontato. Oltre le qualità, ci va la giusta mentalità per affrontare questo percorso. A sostenere Huijsen, in questo, la famiglia che lo segue sempre da vicino, dalla tribunetta di Vinovo a quella del Moccagatta di Alessandria. Lo stesso centrale olandese non manca di dimostrare il suo legame con gli ormai ex compagni della Primavera: nelle ultime settimane, quando la squadra di Montero ha giocato in casa, ha seguito le partite da bordocampo, sostenendo da vicino i ragazzi in bianconero.. La voglia di continuare a stupire e crescere dentro Juventus ha fatto sì che il calciatore e il suo entourage alzassero. L’età, però, potrebbe far slittare il rinnovo di contratto.Le trattative proseguono a passo spedito, dettagli da sistemare, ma le intenzioni delle due parti sono comuni: firmare. Sì, ma quando?. Il piano, infatti, è di aspettare la maggiore età per poter firmare un accordo più lungo di tre anni, durata massima per i calciatori minorenni. Ancora un po’ di pazienza, dunque, ma all’orizzonte non sono previste sorprese: