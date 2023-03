Lunedì l'udienza preliminare., condotta dallasui conti della, avrà infatti una nuova puntata sulla "" e sulla seconda manovra stipendi, relativa alla stagione 2020-2021. Come racconta Gazzetta, negli atti depositati martedì dai magistrati, è emersa una chat tra i dirigenti bianconeri -e il legale- incentrata sulla manovra e in particolar modo sul campione portoghese.Il quotidiano svela le carte: il 20 aprile 2021,Tre giorni dopo, il 23 aprile 2021, Morganti invia due messaggi nel gruppo condiviso. Il primo:Poi:Cherubini sentenzia: "Bene!". Potrebbe trattarsi della carta Ronaldo? Carta ritrovata negli uffici torinesi dell'avvocato Restano, però senza apposta firma, così come raccontano gli stessi legali del fuoriclasse portoghese. Al momento, CR7 avanzerebbe ancora oltre 19 milioni di euro dalla Juventus.