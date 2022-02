La Juventus cerca steward per l'Allianz Stadium, che dovranno occuparsi di accoglienza, assistenza e controllo del pubblico presente all’interno dell’impianto. A svelare l'offerta nel dettaglio è Calcio e Finanza. Il profilo richiesto dalla società dovrà essere orientato al cliente, con predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team. Professionale e attento al rispetto delle norme, garantendo una flessibilità oraria e la disponibilità infrasettimanale e nei weekend. I titoli preferenziali richiesti sono il possesso di diploma di scuola media superiore, la conoscenza di almeno una lingua straniera e il domicilio a Torino (o zone limitrofe). Per ottenere il posto è necessario superare una selezione. I candidati ritenuti idonei accedono ad un corso di formazione obbligatorio e gratuito, erogato dal club bianconero, per ottenere il rilascio dell’attestato di abilitazione al ruolo di steward. Al termine del percorso formativo è previsto un esame teorico/pratico al superamento del quale si ottiene il rilascio dell’attestato.