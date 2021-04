Per la fascia sinistra della Juventus spunta un nome nuovo: si tratta dello spagnolo Gaya del Valencia, che da un anno sta vivendo una situazione delicata a livello finanziario e ha bisogno di vendere. Per questo, secondo La Razon Fabio Paratici ha messo gli occhi sul terzino mancino classe '95, che può giocare anche qualche metro più avanti e in questa stagione ha totalizzato 29 presenze e 5 assist tra campionato e coppa. La Juve ha acceso i riflettori su Gaya, il nome nuovo per la fascia sinistra.