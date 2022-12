Dopo lunghi anni di semina, questi sono i giorni della raccolta. In casa, cestini alla mano, si vanno a prendere i frutti del lavoro fatto nelle ultime stagioni sul settore giovanile. Per ogni frutto raccolto, c’è un cestino specifico, scelto non a caso. Per uscire di metafora: c’è chi ha già conquistato la promozione in Prima squadra e chi ci arriverà a breve, chi proseguirà tra Under 19 e Next Gen e chi, invece, potrebbe continuare a crescere in un altro club, in prestito.Imprendibile e micidiale nel campionato Primavera, nelle ultime due stagioniha continuato il proprio percorso di crescita nell’Under 23/Next Gen. Si è sempre ritagliato il suo spazio, il numero dei gol è diminuito rispetto all’Under 19, ma l’apporto alla squadra e il lavoro di raccordo con i compagni no. In casa Juve c’è stima nei suoi confronti, ne sono prova il rinnovo del 2021 – con scadenza 2024 -, e la convocazione nella tournée estiva negli Stati Uniti con il gruppo di MassimilianoE adesso sono in corso valutazioni, per studiare il percorso di maturazione più adatto alle sue caratteristiche. Percorso che, adesso, in comune accordo tra club e giocatore, potrebbe proseguire lontano da Torino.Come detto in precedenza, però, questo è ancora il tempo delle valutazioni, dello studio del percorso migliore per il calciatore che, nel frattempo, si sta riprendendo da un infortunio muscolare e lavora per tornare il prima possibile in campo.