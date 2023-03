Come racconta il Corriere dello Sport, perla Juve sborserà 7 milioni (pagabili in tre esercizi) più potenziali ulteriori 2 di bonus. Un investimento decisamente abbordabile, insomma. I contatti con il Marsiglia sono già in corso da tempo e proprio il mese prossimo entreranno nel vivo anche con l’entourage del giocatore: il riscatto deve essere esercitato infatti proprio entro aprile. Alla ripresa dopo la sosta, sarà messo in agenda un appuntamento. Il traguardo, in ogni caso, è lì perchè la Juve vuole tenersi stretto Arek e il bomber vuole restare legato alla Signora. Milik, nel presente e nel futuro.