Incontro a Milano nella giornata di ieri tra Federico Cherubini e Federico Pastorello. Al centro delle discussioni, in questo caso, il brasiliano Arthur, per cui la Juve intende trovare quanto prima una soluzione in uscita in grado di accontentare tutti, con la consapevolezza che lo stesso centrocampista pretende più spazio in campo, nei mesi che portano al Mondiale. Come sottolinea Tuttosport, al momento l'ex Barcellona è a bilancio per 45 milioni di euro, una cifra elevata in tempi di crisi. Problema superabile in due modi: un prestito, che permetterebbe alla Signora di ammortizzare ulteriormente il costo del cartellino senza minusvalenze, o uno scambio.



Quest'ultima opzione apre prospettive interessanti soprattutto con l'Arsenal, con cui ci sono già stati diversi contatti. Arthur, infatti, piace molto al tecnico Arteta, che a sua volta potrebbe privarsi di due giocatori che interessano alla Juve: il mediano Thomas Partey, che Massimiliano Allegri ritiene più adatto alla squadra che ha in mente, e il difensore centrale Gabriel, individuato come possibile sostituto di Giorgio Chiellini ma comunque non al primo posto nella lista dei desideri per la difesa, dove il sogno resta Kalidou Koulibaly. La strada, comunque, è tracciata, Arthur è destinato a partire. Per sapere se la sua destinazione sarà Londra, non resta che aspettare.