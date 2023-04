Il calvario sembra essere finito. Finalmente possiamo dire. Federicoè tornato e lo ha dimostrato ieri nella gara contro lodi Europa League. Ve lo ricordate contro il Fribrugo tra le mura dello Stadium quando dopo un contrato era calato il silenzio e Fede era rimasto in campo per non lasciare soli i compagni seppur visibilmente zoppicante? I problemi al ginocchio, sempre quel maledetto ginocchio, come una nuvola nera aleggiavano. I timori. Poi gli esami strumentali hanno scongiurato il tutto.Poi la gara contro, a San Siro, dove la gara di Chiesa è molto breve ed è costretto ad abbandonare il campo per un dolore, l'ennesimo, sempre a quel ginocchio. Ieri contro lo Sporting novanta minuti in campo pere questa già è una grande notizia. Non solo però, si sono visti lampi del vero Federico, quello che con dribbling e giocate di classe supera gli avversari e mette grinta in campo. Parecchi cross tesi, precisi e giocate di grande classe sono quelle che ha fatto vedere ieri sera. Una buona notizia quindi per Massimilianoche dopo quel brutto novembre di un anno e mezzo fa allo Stadio Olimpico ora spera di riavere al meglio il suo attaccante.