1









Andrea Agnelli non torna indietro sulle linee guida della sua Juventus lanciate appena dopo la sfida col Lione. Il presidente bianconero ha dato un'impronta su cui non intende fare retromarcia: la Roma ha davvero corteggiato Fabio Paratici, ds bianconero su cui sono emerse voci d'addio nei giorni scorsi. Ma non se ne farà nulla. "La dirigenza non si tocca", Agnelli era stato chiaro e rispetterà la parola, Paratici rimarrà al timone dell'area tecnica anche per la prossima stagione. Più coinvolto che mai, riunioni con Pirlo e non solo. Lo rivela Calciomercato.com.