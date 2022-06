Il centrocampista brasiliano Arthur è arrivato alla Juventus per uno scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il centrocampista brasiliano però non avrebbe voluto trasferirsi alla Juventus ma sarebbe stato costretto per risanare i conti del Barcellona.