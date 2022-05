La Juventus probabilmente non riscatterà Alvaro Morata. Erano troppi i 35 milioni richiesti dall'Atletico Madrid per cederlo. Tuttavia stando a quanto riporta il Corriere dello Sport alla Vecchia Signora era stato concesso uno sconto di 9 milioni di euro sui 35 inizialmente pattuiti. La Juventus ha però fatto muro in quanto non sarebbe disposta a spingersi oltre i 15 milioni per Alvaro Morata.