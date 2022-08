Paulè tornato ama non ha ancora trovato casa. La sua priorità al momento è quella di ritornare in campo il prima possibile. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese non ha ancora casa e vive aled è stato raggiunti dallaMaria Zulay Salaues e i due figli. Deve ancora scegliere la sua casa a Torino.