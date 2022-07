Il pacchetto dei centrali di difesa è uno dei temi che tiene banco nei meeting di mercato della dirigenza della, a maggior ragione se si dovesse concretizzare la partenza di de Ligt. Tuttosport racconta di un contatto, avvenuto ieri, trae il board del. In questa occasione, il dirigente bianconero ha sondato il terreno per Thilo, difensore tedesco in forza al club parigino.