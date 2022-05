Corsi e ricorsi storici, ma anche "cotte" che non svaniscono nel tempo. La Juve su Pulisic ci aveva ragionato e potrebbe tornare a farlo, se la situazione Chelsea non fosse così imbrigliata tra attese e speranze, con la proprietà che dovrà trovare nuova forma e sostanza. E allora, quanto c'è di vero nelle indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra? Partiamo da una certezza: l'americano, ai bianconeri, piace. Eccome.



SITUAZIONE PULISIC - Ogni passo a suo tempo, però. Perché con la situazione attuale Pulisic non potrebbe muoversi. Lo statunitense ha un contratto fino al 2024 e ha una valutazione che sfiora i 50 milioni di euro. Tanto, tutto. Ma Christian di sicuro non è soddisfatto dell'andamento della sua stagione: in campionato solo 5 gol in 19 presenze, dal 2022 di fatto solo spezzoni in Premier League. Il posto da titolare è ormai un ricordo, mentre la Juve potrebbe offrirgli un ruolo di primissimo ordine.



POSSIBILITA' JUVE - Conosciamo bene le priorità della Juventus: Raspadori e Zaniolo restano i primi nomi, con il giovane del Sassuolo in rampa di lancio per ereditare posizione e missione di Paulo Dybala. Pulisic però avrebbe l'esperienza internazionale e le caratteristiche adatte per il nuovo corso. I bianconeri cercano un'ala da affiancare a Chiesa e Vlahovic, l'americano è nato proprio in quello spicchio di campo, salvo poi spostarsi in tutti i ruoli dell'attacco. Duttile, giovane (classe 1998) e con una situazione tutta da decifrare. Occhio anche al suo nome.