Siamo nel mese del gay pride e, come noto, il mondo in tutti i settori è pieno di iniziative per promuovere i colori arcobaleno simbolo delle battaglie LGBTQ. In questi giorni sta pure impazzando la polemica in tal senso agli Europei, con la Uefa che ha negato il permesso all'Allianz Arena di Monaco di illuminarsi in tal modo per Germania-Ungheria.

In tutto questo, diverse aziende presentano "versioni arcobaleno" dei propri loghi, e la Juventus, nel suo account twitter in inglese, non ha voluto essere da meno: