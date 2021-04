Come scrive Tuttosport, Gattuso rappresenta ‘l’idea intrigante’ per la Juventus. L’ex Milan è da tempo ai ferri corti con il presidente De Laurentiis, lascerà Napoli a fine stagione anche nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. E così – si legge – Gattuso è considerato un’idea, non solo della Juve. Infatti, diversi club avrebbero chiesto informazioni a Jorge Mendes, agente di Ronaldo ma vicino anche al tecnico partenopeo.