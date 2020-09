7









C'è un giocatore che vuole tornare l'Italia e che potrebbe trovare la Juve ad aspettarlo. E' l'ultima nuova e suggestiva idea bianconera, che si muove per regalare un centravanti ad Andrea Pirlo ma non solo. Se il numero 9 rappresenta la vera urgenza, per Paratici c'è anche una nuova pista da seguire, parallelamente: la ricerca di un'ala, specialmente nell'eventualità della partenza di uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Chiesa? No, perché i costi sono ancora troppo elevati, ecco perciò Stephan El Shaarawy.



L'IDEA - I bianconeri hanno messo gli occhi sull'attaccante italiano, attualmente allo Shanghai Shenhua, ma con tanta voglia di rientrare in patria. Il club cinese, spiega Tuttosport, ha aperto al ritorno in Europa e un prestito per sei mesi/un anno, complice un quarantena obbligatoria post Nazionale che gli permetterebbe di giocare solamente poche partite del torneo cinese. El Shaarawy è uno dei pupilli di Paratici da sempre ed è disposto a tagliarsi il maxi-ingaggio da 16 milioni pur di tornare, con la Juve tenuta in grande considerazione, specialmente nell'anno dell'Europeo. La Juve ci pensa, è la più classica delle opportunità di mercato e può essere il colpo di fine mercato bianconero.