Gleisonè e sarà uno dei nomi più contesi per il prossimo mercato. Il centrale del Torino è in scadenza nel 2023 e con la maglia granata sta dimostrando di essere uno dei migliori della nostra Serie A, attraendo su di sé gli occhi del mercato. L'Inter ha aperto i contatti da qualche tempo, ma la concorrenza c'è ed è ricca.Come scrive Tuttosport,I suoi progressi dall'arrivo in Italia sono evidenti e lui ha ambizioni elevate, vuole giocare in Europa per andare in Nazionale. L'Inter è davanti perché si è mossa per prima, dall'estero iniziano a informarsi e anche la Juve c'è. Osserva e ragiona, perché il colpo potrebbe rivelarsi quello giusto.