Non solo Ihattaren e Dragusin: secondo quanto riporta Calciomercato.com, al centro delle discussioni avvenute in questi ultimi giorni di mercato tra Sampdoria e Juventus c'è stato anche Emil Audero. Il portiere blucerchiato non si muoverà in questa sessione di mercato, ma in estate potrebbe essere un nome appetibile per la Juventus, società in cui e cresciuto e che poi l'ha ceduto proprio alla Samp.



Il club bianconero infatti dovrà presumibilmente sostituire Mattia Perin, il cui contratto scadrà a giugno: Audero è un profilo adatto - oltre che per l'affidabilità - proprio in virtù del suo passato nel vivaio della Juventus, aspetto non di secondo piano in sede di compilazione delle liste europee. La trattativa potrebbe essere agevolata da una sorta di accordo non scritto tra le due società, risalente al momento dell'acquisto del giocatore da parte della Samp, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale specializzato Sampdorianews.net.