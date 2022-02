Sul difensore classe 1995 Alessio Romagnoli attualmente in forza al Milan c'è da tempo il forte interesse della Juventus. Come riportato da Calciomercato.com il difensore con contratto in scadenza al termine della stagione sarebbe lontano dal rinnovo con i rossoneri. Tuttavia è fortemente seguito anche dalla Lazio, si potrebbe vedere nelle prossime settimane una sfida di mercato tra i bianconeri e i biancocelesti per arrivare al difensore classe 1995.