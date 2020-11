La Juventus prova lo sprint per David Alaba, difensore in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Come riportano in Inghilterra, il club bianconero starebbe provando ad affrettare i tempi per bruciare ai blocchi di partenze le illustri concorrenti come Liverpool e Manchester City. Alaba, come detto, ha un contratto in scadenza nel 2021 e la trattativa per il rinnovo sembra naufragata. Per questo motivo si candida ad essere una delle occasioni a parametro zero più interessanti sulla piazza, attirando naturalmente anche la Juve.