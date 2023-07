Il miglior difensore dell’ultimo Mondiale Under 20, classe 2003, arriverà dal Valencia e lo farà dopo che la dirigenza bianconera ha superato la concorrenza di Milan, Betis Siviglia e Villarreal. Gli ottimi rapporti con l’agente del ragazzo, Martin Guastadisegno (agente anche di Matías Soulé) ha aiutato a mettere la freccia e piazzare il sorpasso decisivo. Così nel weekend Juve e Valencia definiranno gli ultimi dettagli di un’operazione da circa 3 milioni, con gli spagnoli che manterranno una percentuale sul cartellino in caso di futura rivendita, sottolinea Tuttosport. E per lui arriverà un contratto quinquennale.La volontà, ora, è quella di convincere Allegri a tenerlo in prima squadra come sesto centrale. E Facundo potrà farlo negli allenamenti che seguiranno la tournée negli Stati Uniti: arriverà a inizio settimana per le consuete visite mediche di rito alla Continassa, poi inizierà a correre in attesa di Allegri e degli altri. Da lì partiranno le valutazioni, si legge, visto che Giuntoli e Manna hanno già ricevuto richieste per un eventuale prestito annuale. In caso di permanenza, Koniè il più vicino all'addio: tra i pochissimi a non scendere in campo nell’amichevole di Los Angeles contro il Milan, ha molti estimatori. Il Frosinone lo vorrebbe in prestito, idem il Genoa, ma la Juve vorrebbe 15 milioni e qualche club estero potrebbe accontentare il club bianconero. Intrecci e idee, ma prima servirà capire chi è davvero Facundo e se potrà già far parte della Juve che verrà.