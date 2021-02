4









Come un fulmine a ciel sereno, Daniele Rugani è diventato un protagonista del mercato della Juventus. Lo era stato anche in estate, quando il club bianconero si era accordato con il Rennes, squadra di Ligue 1, per un prestito secco annuale. Rugani, in Francia, non ha trovato la fortuna sperata, raccogliendo la miseria di 107 minuti tra campionato e Champions League. Così, il richiamo della Serie A si sta facendo sempre più assordante e chiaramente non da parte della Juventus: adesso è il Bologna la squadra in pole position per il classe 1994



LA TRATTATIVA - Si era parlato del Torino nell’ambito dei discorsi per Mandragora, anche del Parma che resta vigile nonostante l’ufficialità di Bani dal Genoa, ma è il Bologna il club che sta facendo sul serio per Rugani. I rossoblù hanno scavalcato repentinamente la concorrenza per regalare un nuovo innesto difensivo a Mihajlovic, trovando anche la sponda dal Rennes, che sarebbe disposto a contribuire al pagamento dell’ingaggio di Rugani da qui a giugno. Sono ore calde per il futuro di Rugani, Juve e Bologna in costante lavoro per definire il prestito.



ALTALENA - Dopo un'improvvisa frenata a causa della chiusura del Rennes sulle cifre dei bonus da destinare al club francese, come riporta Sky Sport è arrivata l'apertura, ma l'avanzare delle ore e la mancanza di un accordo rendono sempre più flebili le probabilità del suo effettivo prestito in Emilia.