Potrebbe essereil colpo in extremis per la? La speranza di vedere l'asso francese tornare in maglia bianconera è diffusa tra i tifosi della Vecchia Signora. Questo desiderio è motivato sia dall'attesa prolungata e dai problemi fisici che hanno caratterizzato la sua stagione precedente, sia dai segnali positivi emersi nella mezz'ora giocata contro il Bologna. In particolare, il suo contributo nell'azione che ha portato al pareggio, orchestrata da lui e conclusa da Vlahovic, ha suscitato ottimismo.Come racconta Gazzetta, tuttavia, nella sede della Continassa, il quartier generale della Juventus, nessuno si sbilancia troppo al momento. C'è una certa cautela, aspettando ulteriori conferme in campo. Questa prudenza è intrecciata con l'incertezza legata alle intenzioni, che potrebbe ancora tentare di aggiungere Pogba alla lista di stelle acquisite negli ultimi mesi.È possibile che, in caso di un'offerta irrinunciabile, anche dopo la chiusura del mercato europeo il futuro di Pogba possa prendere strade diverse da quelle della Juventus. Per il momento, Pogba sembra concentrato sul suo impegno con i bianconeri e ha manifestato l'intenzione di portare trofei ai suoi sostenitori. D'altro canto, la Juventus è focalizzata sul recupero completo del giocatore numero 10, che rappresenta un'importante risorsa per la squadra.