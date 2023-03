Dopo le, sono ufficiali anche glidelle due sfide ditra, valide per i. La gara di andata è in programma il 13 aprile all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle 21.00, mentre quella di ritorno il 20 aprile in Portogallo, sempre alle 21.00.Di seguito i dettagli di tutte le sfide, secondo quanto reso noto dalla UEFA:Giovedì 13 aprile 2023:Q4: Feyenoord-Roma, ore 18:45.Giovedì 13 aprile 2023:Q1: Manchester United-Siviglia, ore 21;Q3: Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise, ore 21.Giovedì 20 aprile 2023:Q1: Siviglia-Manchester United, ore 21;Q3: Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen, ore 21;Q4: Roma-Feyenoord, ore 21