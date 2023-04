Juve-Sporting Lisbona: occhi su... Di Maria e non solo. Ecco quanto scrive il sito ufficiale della Juve:"Ángelha segnato quattro gol in competizioni europee in questa stagione con la Juventus: è il suo miglior bottino in una sola stagione nelle principali competizioni europee, al pari di quello del 2016-17 (quattro).Pedroè il miglior marcatore dello Sporting in questa Europa League (tre gol, realizzati nelle ultime tre presenze), oltre ad essere il giocatore del club lusitano che ha preso parte a più conclusioni: 23, frutto di 15 tiri totali e otto occasioni create per i compagni".